На улице Пивченкова возвели дом по программе реновации

Дом площадью 32 тысячи квадратных метров возвели по программе реновации на улице Пивченкова в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Жилой комплекс состоит из трех корпусов переменной этажности, объединенных одноэтажной пристройкой, дворовым пространством и подземным паркингом. В нем 302 квартиры общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Четыре из них адаптированы для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройку возвели по индивидуальному проекту в районе с развитой инфраструктурой — рядом три станции метро, станция МЦД, детские сады, школы, поликлиники и другие объекты. Первые этажи традиционно станут нежилыми, помещения на них займут различные сервисы. Кроме того, у здания есть собственный тепловой пункт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программу реновации в столице выполнили более чем на четверть.