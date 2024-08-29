На площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» построят 14 крупных промышленных объектов

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» построят 14 крупных промышленных объектов на площади более 120 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов отметил, что мэр Сергей Собянин поручил активно развивать научно-промышленный потенциал Москвы. К концу 2024 года на площадке «Алабушево» сдадут более 120 тысяч квадратных метров промплощадей.

Более 50 компаний уже разместили производства на территории площадью 290 тысяч квадратных метров, свыше 30 из них имеют статус резидентов ОЭЗ. Производители микроэлектроники, медицинских и фармпрепаратов создали более 3,8 тысячи рабочих мест. Часть производств находится в стадии расширения или строительства, но в итоге в 2025 году работой обеспечат еще около двух тысяч человек.

Сегодня здесь возводится 14 объектов, из которых 11 — с привлечением средств инвесторов. На данный момент полностью завершено строительство двух заводов общей площадью около 20 тысяч квадратных метров — «Элта», «Ди Вай Технолоджис», также почти готов производственный корпус еще одного предприятия — «Совэлмаш»

Он отметил, что на площадке «Алабушево» будут выпускать глюкометры, автомобильную электронику, электротехнику, общепромышленные и тяговые двигатели.

В третьем квартале 2024 года компания «Исткомпис Рус» запустит производство отечественных сим-карт на базе нового промышленного корпуса площадью более двух тысяч квадратных метров. Здесь уже благоустраивают территорию и поставляют оборудование.

Предприятие «Генериум-Некст» на площади 29 тысяч квадратных метров наладит выпуск лекарств для лечения наследственных и редких заболеваний. Инвестиции в проект составили около четырех миллиардов рублей.

На площадке «Алабушево» разворачивается кластер по производству лекарственных препаратов, большая часть из которых никогда не производилась в России. Здесь будет работать восемь ведущих фармацевтических предприятий страны.

«С компанией „Россиум Био“ достигнута договоренность о строительстве завода по выпуску препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний. Благодаря этому появится 1100 новых рабочих мест», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также на площадке «Алабушево» в этом году введут в эксплуатацию первую очередь инновационного лабораторно-производственного корпуса № 5. Его площадь составляет свыше 26 тысяч квадратных метров.

Как отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, также во втором квартале этого года возвели третью очередь электроснабжения мощностью 51 мегаватт. Это необходимо для расширения производственных площадей.