Фото: пресс-служба Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры г. Москвы

Новый участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе открыли в Москве между улицами Эдварда Грига и Поляны, его длина — около двух километров. Для удобства пешеходов через него соорудили четыре перехода. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Три из них подземные, расположенные в районе домов 42, строение 1, и 52 по улице Поляны, а также владения 6 по улице Бартеневской. Надземный пешеходный переход находится в районе ЖК „Белые ночи“», — уточнил он.

Всего в рамках дорожных работ построили и реконструировали 5,7 километра полотна. До полного открытия магистрали остался последний участок — от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Там планируется сделать шесть переходов.

Новая бессветофорная магистраль свяжет пять шоссе и разгрузит южный и юго-западный участки МКАД. Об открытии этого участка дороги мэр Сергей Собянин сообщил 15 августа.