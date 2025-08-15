На форуме «Москва 2030» расскажут об архитектуре города будущего

Форум «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице. Для его посетителей подготовили просветительскую программу об инновационных подходах к созданию и развитию городской среды, увидеть которую можно будет в мультимедийном павильоне «Искусство строить» в парке «Музеон».

«Наша программа на форуме посвящена тому, чтобы рассказать, какой он, город будущего, и как он строится», — рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Иммерсивное шоу «Полет над Москвой» расскажет о современных проектах городской инфраструктуры, включая строительство дорог, мостов и станций метро. По пятницам в павильоне будут проходить лекции как об истории архитектуры, так и о современных технологиях в этой отрасли, а по выходным покажут интерактивный спектакль «Искусство строить».

Кроме того, тему города будущего поднимут и на площадке в Лужниках, где все желающие смогут почувствовать себя градостроителями с помощью картона.