На долю московских предприятий пришлось 40% всех отечественных патентов

Московским предприятиям принадлежит 40% действующих патентов в России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что статус промышленного комплекса или резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет предприятиям экономить на налогах и направлять средства в научные разработки. В сфере разработок и инноваций заняты 300 тысяч жителей столицы.

По данным Собянина, в 2023 году один из ведущих производителей микроэлектроники получил патенты на 16 разработок, в том числе на устройства в области вычислительной техники, а производитель кабельно-проводниковой продукции — 15 патентов, среди них программа, позволяющая создавать планы производства. Предприятие по выпуску огнеупорных материалов запатентовало технологию изготовления керамических фильтрующих элементов для очистки производственных высокотемпературных газов.

До 60% произведенной продукции используется в Московской агломерации, остальная — в других регионах России и дружественных странах.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, город активно работает над развитием индустриального сектора столичной экономики и предлагает широкий пул мер поддержки. Благодаря значительным налоговым льготам, которые получают обладатели спецстатусов промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», промышленные предприятия могут инвестировать вырученные средства в увеличение объемов выпуска, исследования и разработку инновационной продукции, получение патентов на нее.

Москва делает ставку на развитие крупных высокотехнологичных производств мирового уровня в таких отраслях как микроэлектроника и фотоника, фармацевтика, электромобилестроение, беспилотные авиационные системы, космическая отрасль, станкостроение.