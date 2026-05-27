Мужчину с опухолью сердца размером с теннисный мяч спасли в больнице в Москве
Московские врачи спасли 46-летнего мужчину с опасной патологией сердца. У пациента обнаружили образование размером с теннисный мяч, которое мешало нормальному кровотоку и заполняло левое предсердие почти полностью.
Мужчина страдал из-за учащенного сердцебиения и одышки, но не обращался с жалобами к специалистам. Миксому сердца обнаружили во время УЗИ, после чего пациента поместили в больницу имени В. В. Вересаева.
Ему потребовалась операция.
«Сложность добавляло и то, что образование плотно прилегало к митральному клапану, требуя ювелирной работы хирурга для безопасного удаления. Кардиохирурги оставили родной клапан, а не заменили его протезом», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Василий Терещенко.
Заболевание считается редким и может длительное время не давать симптомов, однако по мере развития возникают значительные осложнения, в частности, инсульт.
Опухоль удалили вместе с участком предсердия. Вмешательство прошло успешно, пациента уже выписали.
Большую роль в положительном исходе сыграла своевременная диагностика.
Врачи рекомендуют регулярно проверять здоровье. В Москве диспансеризацию может пройти любой желающий быстро и бесплатно. Запись доступна в приложении «ЕМИАС.ИНФО».