Мужчину с опухолью сердца размером с теннисный мяч спасли в больнице в Москве

Московские врачи спасли 46-летнего мужчину с опасной патологией сердца. У пациента обнаружили образование размером с теннисный мяч, которое мешало нормальному кровотоку и заполняло левое предсердие почти полностью.

Мужчина страдал из-за учащенного сердцебиения и одышки, но не обращался с жалобами к специалистам. Миксому сердца обнаружили во время УЗИ, после чего пациента поместили в больницу имени В. В. Вересаева.

Ему потребовалась операция.

«Сложность добавляло и то, что образование плотно прилегало к митральному клапану, требуя ювелирной работы хирурга для безопасного удаления. Кардиохирурги оставили родной клапан, а не заменили его протезом», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Василий Терещенко.

Заболевание считается редким и может длительное время не давать симптомов, однако по мере развития возникают значительные осложнения, в частности, инсульт.

Опухоль удалили вместе с участком предсердия. Вмешательство прошло успешно, пациента уже выписали.

Большую роль в положительном исходе сыграла своевременная диагностика.

Врачи рекомендуют регулярно проверять здоровье.