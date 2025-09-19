Мотофестиваль в честь закрытия сезона пройдет в Москве 27 сентября

Московский мотофестиваль пройдет 27 сентября в честь закрытия сезона. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ожидается, что на него прибудут тысячи байкеров. Фестиваль начнется в 10:00, а ровно в полдень колонна стартует со смотровой площадки на Воробьевых горах, проедет по Бережковской набережной мимо Киевского вокзала, затем сделает полный круг по Садовому кольцу и вернется на Воробьевы горы.

Прохождение маршрута займет около 40 минут. После этого до 18 часов будет развлекательная программа для всех желающих.

«Призываем всех относиться с уважением друг к другу на дороге, не забывать использовать защитную экипировку и соблюдать правила дорожного движения», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Такой фестиваль проходит в столице уже в 13-й раз. Ярко отмечают не только закрытие сезона, но и открытие — в этом году оно состоялось 26 апреля и было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.