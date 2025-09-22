Мост Академика Королева через Москву-реку открыли для автомобилистов

Мост Академика Королева через Москву-реку открыли 9 сентября для автомобилистов, для его строительства использовали более восьми тысяч тонн стали. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

Он отметил, что для открытия объекта понадобились три года кропотливой работы.

«Ее итогом стало сооружение с подходами в насыпи с цельнометаллическим пролетным строением комбинированной системы, включающим в себя арку», — подчеркнул Десятков.

Строители объекта столкнулись со множеством трудностей: круглогодичным судоходством, высотной застройкой вокруг объекта, плотной сетью коммуникаций и другими. В итоге им пришлось возводить в акватории Москвы-реки временные полуостровки, что ограничило ширину судового хода всего до 60 метров.

Движение через мост, связавший Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму, открыл мэр Москвы Сергей Собянин.