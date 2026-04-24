Москвичи выбирают велотранспорт

Готовиться к велосезону москвичи начинают заранее: уже в феврале они изучают модели двухколесного транспорта и читают советы по катанию. С января по март этого года трафик на велофорумы и сайты специализированных магазинов увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако настоящий всплеск интереса традиционно приходится на весну, когда профильные площадки получают 38% всего годового трафика. В марте этого года с наступлением первых теплых дней жители столицы стали активно обновлять экипировку и аксессуары. Пик приходится на июнь, а начиная со второй половины лета и до конца года интерес постепенно снижается.

На маркетплейсах москвичи чаще всего выбирают детские, горные и трюковые велосипеды. За первые четыре месяца текущего года продажи в этих сегментах выросли в пять раз по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года.

Увеличился спрос и на аксессуары. Активнее всего жители столицы покупают фонари, замки, насосы и звонки. Более профессиональные решения тоже набирают популярность: продажи велокомпьютеров выросли на 10%, а пульсометров и питьевых систем — на 5%.

Кроме того, в 2026 году москвичи на 10% чаще посещают велотрассу на Крылатских холмах — одно из самых популярных мест для прогулок и велотренировок на западе Москвы. Эта локация привлекает не только местных жителей: сюда приезжают гости из Санкт-Петербурга, Твери, Ульяновска, Читы и Екатеринбурга.