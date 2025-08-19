Москвичи выберут новую архитектурную доминанту Нового Арбата

Голосование по выбору архитектурной доминанты для обновленного комплекса на месте здания СЭВ на Новом Арбате продолжается в Москве. Жителям столицы предложили три варианта будущего знаменитого «дома-книжки».

Новый архитектурный комплекс, по задумке, должен связать Новый Арбат и Москву-Сити в единую деловую панораму города.

Согласно первому проектному решению, за зданием возведут новую высотку, напоминающую огромный свиток. Вторая концепция — три высотных корпуса с сохранением линий и форм, напоминающих историческое здание. Третий вариант — обновить старый дом-книжку и построить рядом новый.

Таким образом в этом районе планируют создать новый деловой кластер с опорой на исторические традиции и с учетом новых решений в градостроительстве и развитии территорий.

«Уверен, что архитектурный облик этой части города крайне значим для сохранения и развития архитектурного ансамбля, поэтому важно внимательно изучить предлагаемые решения и проголосовать. Город — это мы», — подчеркнул эксперт московского отделения «Опоры России» Игорь Федотов.

Председатель комитета по строительству Олег Филиппов рассказал, что здание нуждается в реконструкции и новом функционале.

«Поэтому важно, чтобы жители столицы проголосовали за вариант реконструкции», — подчеркнул он.

Всего свое мнение на сайте «Активный гражданин» высказали уже более 135 тысяч москвичей.