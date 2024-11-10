Москвичи сыграют свадьбу под водой среди скатов и мурен

Москвичи могут выиграть церемонию бракосочетания под водой в главном бассейне «Москвариума» на ВДНХ. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что для этого нужно прислать организаторам акции историю своего знакомства, сообщила пресс-служба правительства столицы.

«Накануне Дня работников органов ЗАГС город вместе с „Москвариумом“ дарит одной паре молодоженов уникальную возможность заключить брак под водой. Такая церемония пройдет впервые, и мы уверены, что она точно запомнится влюбленным», — сказала она.

Претенденты должны до 14 ноября прислать в Управление ЗАГС Москвы историю своего знакомства. К участию допускаются только молодожены с сертификатом дайвера. Церемония пройдет 16 декабря в главном морском аквариуме «Москвариума», где обитают песчаные акулы, скаты, черепаха, мурены и гигантский групер.

Необычная свадьба пройдет в рамках проекта «Новые адреса счастья». Благодаря нему молодожены смогли сыграть свадьбу на станции метро «Маяковская», в небоскребах Москва-Сити, Останкинской телебашне и исторических усадьбах.