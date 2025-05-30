С приходом тепла москвичи стали чаще интересоваться водными и парусными видами спорта. В мае спрос на тренировки вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Мужчины больше склоняются к экстремальным видам спорта, а женщины предпочитают яхтинг, сообщили аналитики «МегаФона».

Значительно увеличился спрос на занятия серфингом на искусственных волнах. Количество посетителей на сайтах, предлагающих подобные тренировки, выросло почти втрое по сравнению с маем прошлого года. Этот вид спорта становится все более популярным, поскольку его можно практиковать в городе в любое время года, не обращая внимания на погодные условия.

«На 37% вырос интерес к яхтингу — парусному виду спорта, совмещающему тактику и эстетику. Сапсерфинг (гребля веслом, стоя на доске) стал фаворитом для любителей мягкой физической активности — интерес к нему год к году показал рост почти на четверть (+23%)», — отметили в пресс-службе «МегаФона».

Вейкбординг — катание на доске, которую тянут за катером или с помощью буксировочной установки, — немного потерял в популярности (-5%). Этот вид спорта требует хорошей подготовки, что отпугивает новичков. Также снизился интерес к флайборду: зрелищному, но экстремальному развлечению с мощными водяными струями, поднимающими доску в воздух (-18% по сравнению с прошлым годом).

Москвичи в возрасте от 35 до 44 лет чаще всего выбирают водные активности. На них приходится 43% всех посещений, связанных с такими видами спорта. Второе место занимают люди в возрасте от 25 до 34 лет — 27%. Доля жителей столицы старше 45 лет, занимающихся водными видами спорта, составляет 20%, а молодежи до 24 лет — только 10%.

«Москвички чаще интересуются водными видами спорта: на них приходится 55% от общего трафика. Женщины лидируют по спросу на серфинг (54%) и яхтинг (57%)», — добавили специалисты компании.

Мужчины чаще выбирают экстремальные виды спорта. Среди поклонников флайборда их 73%, а среди тех, кто увлекается вейкбордом, — 79%.