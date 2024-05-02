Москвичи потребовали отменить решение о строительстве ТЦ в Люблино | 360°

Москва 02 мая 2024, 23:52 Москвичи потребовали отменить решение о строительстве ТЦ в Люблино Unsplash

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Жители домов на Краснодарской улице в Москве выступили против строительства торгового центра во дворе. Проект предполагает снос детских площадок и площадки для выгула питомцев. ТЦ должен был появиться, по сути, в небольшом пространстве между жилыми домами.

В течение нескольких недель люди препятствовали проведению демонтажных работ. По словам активных жителей, строители пытались применять силу. Тем не менее, устроив практически круглосуточное дежурство, москвичи не позволили приступить к сносу детской площадки.

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Руководитель исполкома городского отделения «Единой России» Максим Руднев на встрече с жителями заявил, что взял решение проблемы под собственный контроль. По его словам, вопрос будет проработан — в том числе с помощью Следственного комитета, прокуратуры, руководства ЮВАО и Москвы.

Мы не допустим, чтобы здесь был «люблизон». Поговорили с застройщиком — понимание с его стороны, надеюсь, есть. Дети должны гулять на площадках рядом с домом, должна быть возможность гулять с собаками возле дома. Интересы бизнеса не должны стоять выше интересов людей. Более того, интересы людей — это и есть настоящие интересы бизнеса. Вот этой ерунды здесь не будет. Максим Руднев руководитель исполкома городского отделения ЕР

Он также подчеркнул, что намерен вывести решение вопроса на уровень руководства города.

«Когда решим — устроим праздник двора. Вы все — большие молодцы, показали себя, как сплоченная команда, где никто никого в обиду не даст. Правда на нашей стороне», — заключил он.