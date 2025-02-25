Москвичи получили возможность арендовать пауэрбанки через популярное приложение

Новая функция — аренда пауэрбанков — стала доступна пользователям приложения «Яндекс Go». Взять аккумуляторы можно более чем в девяти тысячах точек по всей Москве.

Благодаря этому приложению не нужно будет дополнительно авторизовываться и привязывать банковскую карту. Достаточно найти ближайшую точку выдачи и отсканировать QR-код — весь процесс занимает считанные секунды.

Сдать устройство можно в любом автомате сети «Бери заряд», в том числе в других городах. Стоимость при этом осталась прежней.

Станции расположены в разных городских локациях, а также на улицах. Заведения, которые устанавливают оборудование, получают до 20% оборота станции ежемесячно, а также дополнительный трафик. С компанией сотрудничают более 10 тысяч партнеров, и в ближайшее время сеть планирует расширяться.

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