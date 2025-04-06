Москвичи могут сообщить о поврежденных окнах в подъездах на сайте «Наш город»

Москвичи могут сообщать о поврежденных окнах в подъездах через портал «Наш город». Информацию опубликовал официальный сайт мэра Москвы.

«Москвичи могут сообщать о поврежденных окнах в подъездах через портал или мобильное приложение „Наш город“. Портал принимает заявки по поводу разбитых стекол, сломанных рам, ручек, решеток и подоконников», — отметили в правительстве.

В 2024 году таким образом удалось устранить более 10 тысяч подобных проблем в многоквартирных домах столицы.

В мэрии напомнили, что причины поломки оконных конструкций могут быть разными. С течением времени и под воздействием погодных условий деревянные рамы рассыхаются, а металлические — покрываются ржавчиной. Порывы ветра могут разбить незакрытые окна. Также изнашивается фурнитура: петли, ручки и другие элементы.

Подобные дефекты портят внешний вид подъезда. Кроме того, поврежденные окна плохо удерживают тепло, пропускают пыль, влагу и не защищают от уличного шума.

«Так как оконные конструкции в подъезде относятся к общедомовому имуществу, каждый житель может направить сообщение о неисправности», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Москве начался месячник по уборке и благоустройству. Заместитель мэра Петр Бирюков рассказал, что коммунальщики и вымоют трассы, тоннели, путепроводы и общественные пространства, а также озеленят территорию. Кроме того, в, а специалисты уберут дворы, обновят детские и спортивные площадки, отремонтируют и покрасят скамейки, а также высадят новые деревья. Дорожные службы обновят разметку и отмоют остановки и дорожные знаки.