Москвичей пригласили на бесплатные спортивные мероприятия

В Москве стартовали бесплатные активности в рамках проекта «Лето в Москве». Для жителей и гостей уже заработали фестиваль городских видов спорта и «Шахматный сквер». Там можно поучаствовать в челленджах или сразиться с опытными гроссмейстерами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В нерабочие дни любителям активного отдыха предлагают присоединиться к «Спортивным выходным». В более чем 50 парках инструкторы проведут мастер-классы по йоге, растяжке, танцам, а также функциональные тренировки.

Занятия у водоемов организуют в Серебряном Бору, Мещерском парке и других.

Также горожане имеют возможность подготовиться к сдаче нормативов ГТО на свежем воздухе или посетить более чем 120 локаций районных тренировок, в том числе на крышах.

Для всех желающих будут открыты спортплощадки Московского спорта: там удастся сразить в волейболе, паделе, настольном теннисе или просто покататься на скейте.

На стадионе «Авангард», возле кинотеатра «Баку», семьи смогут поиграть в вышибалы, лазертаг, дартс или пострелять из лука.

Помимо этого, в публикации мэр Москвы рассказал и о других событиях, таких как «Стритбаскет-тур Москва», фестиваль «Две реки», День и Ночь Московского спорта и День физкультурника.

На грядущих длинных выходных в Подмосковье тоже подготовили обширную программу — концерты и выставки, спортивный забег, VR-путешествия, а также мотофристайл-шоу и многое другое.