Москвичей предупредили о резком усилении ветра и грозе

Гроза с дождем и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве 5 мая

Вечером во вторник, 5 мая, в Москве местами ожидаются дождь и гроза, ветер усилится до 15 метров в секунду. Об этом сообщил официальный портал mos.ru .

В случае возникновения ЧП жителей и гостей столицы попросили обращаться по телефону 112, а также призвали на улице обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, парковаться в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, усилить бдительность за рулем и вблизи пешеходных переходов.

В пресс-службе столичного главка МЧС также предупредили, что непогода может сохраниться до конца вторника.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее отмечала, что во вторник атмосферное давление в Москве опустится ниже климатической нормы, город окажется под влиянием северной периферии антициклона. Ночью столбики термометров в Москве покажут от +12 до +14, в Московской области — от +10 до +15.