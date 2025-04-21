Москвичам расскажут о развитии метро за последние 75 лет

Лекция о 75-летнем развитии метро пройдет в Москве

Лекция, посвященная развитию метрополитена Москвы за последние 75 лет, пройдет в Центре перспективных разработок столичного транспорта. Ее прочитает экскурсовод, историк метро и инженер Владимир Горайчук, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие состоится 24 апреля в рамках тематического цикла познавательных встреч. В 2025 году метрополитен отмечает 90-летие со дня открытия.

«Сегодня московское метро — мировой лидер по разным параметрам, многие станции признаны памятниками архитектуры. Стремимся поддерживать стандарт работы столичного метро на высшем уровне по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На лекции историк расскажет о приоритетах при планировании линий метро в разные годы и о влиянии Великой Отечественной войны на проектирование станций. Также участники мероприятия узнают историю строительства так называемых сороконожек, типовых станций.

Лекция начнется в 18:30, необходима предварительная регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.

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