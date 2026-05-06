Москвичам рассказали о погоде 6 мая

Синоптик Тишковец: в Москве 6 мая будет до +25 градусов и кратковременный дождь

В Москве 6 мая будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а воздух прогреется до +25 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«В течение дня через Центральную Россию „скользнет“ холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», — сказал он.

По словам синоптика, ветер сменится с западного на северо-восточный — 4–9 метров в секунду, с порывами. Температура поднимется до 20-25 градусов, давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба.

В четверг под влиянием теплого сектора циклона ожидается местами переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ночью +11-16 градусов, днем +22-27.

В пятницу через регион пройдет новый холодный фронт, ожидается непродолжительный дождь, воздух остынет до +12-17 градусов в течение суток, отметил Тишковец.