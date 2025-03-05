Москвичам рассказали о круглосуточном мониторинге качества питьевой воды

В Москве ежедневно отслеживают качество питьевой воды. Количество показателей анализа увеличили до 200, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Количество показателей, по которым анализируется питьевая вода в Москве, увеличено до 200. Наш мегаполис ежедневно потребляет примерно три миллиона кубометров чистой воды. Ее качество мониторится круглосуточно», — написал градоначальник.

В столице работают четыре станции водоподготовки: Восточная, Северная, Западная и Рублевская. Для очистки воды используются современные методы: озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранная фильтрация.

Каждая станция оснащена лабораторией для контроля качества. На пути воды от источника до кранов свыше 500 датчиков, которые следят за мутностью, химическим составом, цветностью и температурой. Специалисты немедленно корректируют технологические режимы очистки, если что-то пошло не так.

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