Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Москва сохранила лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, которое удерживает с 2019 года. Об этом заявил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Он поблагодарил бизнесменов за доверие и пообещал и дальше делать все возможное, чтобы сохранить позиции.

Директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов отметил, что приток инвестиций в сфере девелопмента означает доверие к столичным экономике и потенциалу. Одной из успешных инфраструктурных программ, запущенных властями города, он назвал стимулирование мест приложения труда.

«Мы со своей стороны активно участвуем в программе и уже успешно реализовали целый ряд проектов», — добавил он.

Столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что она действует с 2020 года. По ней планируется построить более 230 объектов общей площадью свыше шести миллионов квадратных метров и создать как минимум 311 тысяч рабочих мест.