Москва сохранила лидерство по развитию ГЧП в России

Москва осталась лидером среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Итоги прошлого года показали, что в основной капитал столицы инвестировали более 8,1 триллиона рублей. В сопоставимых ценах это на 4,4% больше, чем в 2023-м, уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По оценке Собянина, такого результата удалось достичь благодаря поддержке инвесторов, которые вложились в развитие столичной инфраструктуры. Сейчас в городе реализуют свыше 750 проектов, в которые входит механизм государственно-частного партнерства.

Член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов при этом отдельно отметил столичную программу стимулирования создания мест приложения труда.

«Механизм МПТ последовательно совершенствуется, в том числе благодаря эффективному взаимодействию с инвесторами. К примеру, расширился перечень инфраструктурных объектов, участвующих в программе, упрощен механизм привлечения партнеров к реализации проектов», — пояснил Галактионов.

Кроме того, программа становится все более гибкой, что, по его словам, позволяет воплощать проекты успешные как с точки зрения бизнеса, так и в плане комфортной городской среды.