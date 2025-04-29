Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов встретился с замминистра по делам правительства ОАЭ Абдуллой Нассером. Стороны обсудили инвестиционное сотрудничество.

Он отметил, что на Москву приходится около трети всего товарооборота между Россией и ОАЭ.

«Наш приоритет — найти новые точки соприкосновения с Объединенными Арабскими Эмиратами в области локализации высокотехнологичных производств, обмена опытом индустриального развития и выхода на новые рынки», — рассказал Гарбузов.

Стороны предложили развивать инвестпроекты на площадках друг друга. Нассер отметил, что московские компании могли бы локализовать производства в эмиратских индустриальных зонах. В свою очередь, партнерам из ОАЭ предложили инвестировать в особую экономическую зону «Технополис Москва».

В будущем может появиться двусторонняя рабочая группа, которая вплотную займется механизмами кооперации.