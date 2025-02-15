Москва открыла собственную ремонтную базу для пожарно-спасательных вертолетов

Пожарно-спасательные вертолеты Москвы больше не отправляют на ремонт в Ульяновск или Башкирию. Открытие собственного цеха на базе столичного авиацентра сократило стоимость и сроки работ в два раза, рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в начале этого года специалисты московской ремонтной мастерской вернули в строй вертолет Ка-32А. Сейчас в цехе работают над еще одним воздушным судном.

«В цехе трудятся больше 90 специалистов, а современное оборудование позволяет выполнять ремонт ключевых узлов и агрегатов, обработку металлов и сварку алюминия», — подчеркнул Собянин.

В распоряжении московской авиационной службы экстренного реагирования есть 12 вертолетов. Воздушные суда используют для эвакуации пострадавших в различных происшествиях, а также для тушения пожаров.