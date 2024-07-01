Москва нарастила несырьевой неэнергетический экспорт в страны Персидского залива

Совокупный объем московских поставок несырьевой неэнергетической продукции в страны Персидского залива в 2023 году вырос на 16 процентов по сравнению с 2022 годом, а в ОАЭ – почти вдвое, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Благодаря комплексной поддержке московские компании несырьевого неэнергетического сектора в 2023 году смогли почти вдвое нарастить объем поставок в ОАЭ по сравнению с 2022-м», — заявил он.

Помимо ОАЭ основными покупателями столичной продукции стали Саудовская Аравия и Оман. Они приобретают широкий ассортимент товаров: от продуктов питания до оборудования для металлообработки, 3D-принтеров, лекарственных препаратов и медицинской техники.