Москва и ПСБ договорились сотрудничать при реализации инвестиционных проектов

Городское агентство управления инвестициями и ПАО «Банк ПСБ» на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов в Москве. Об этом сообщил директор агентства Андрей Балук.

По его словам, столица планомерно формирует комфортный инвестиционный климат и совершенствует городские меры поддержки бизнеса. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал Москвы составил больше восьми триллионов рублей, что на 4,4% превысило показатель 2023 года.

«Партнерство с одним из ведущих российских банков позволит создать благоприятные условия для привлечения дополнительного финансирования в целях реализации инвестиционных проектов на территории города», — отметил Балук.