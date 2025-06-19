Москва и ПСБ договорились сотрудничать при реализации инвестиционных проектов
Городское агентство управления инвестициями и ПАО «Банк ПСБ» на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов в Москве. Об этом сообщил директор агентства Андрей Балук.
По его словам, столица планомерно формирует комфортный инвестиционный климат и совершенствует городские меры поддержки бизнеса. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал Москвы составил больше восьми триллионов рублей, что на 4,4% превысило показатель 2023 года.
«Партнерство с одним из ведущих российских банков позволит создать благоприятные условия для привлечения дополнительного финансирования в целях реализации инвестиционных проектов на территории города», — отметил Балук.
Заместитель председателя ПСБ Юрий Новожилов подчеркнул, что банк активно участвует в социально-экономическом развитии российских регионов.
«Вместе с городским агентством управления инвестициями будем расширять возможности для реализации механизма государственно-частного партнерства в Москве, поддерживать стратегические проекты по развитию социальной и производственной инфраструктуры в столице», — сказал он.
В рейтинге Минэкономразвития в 2024–2025 годах столицу признали лидером среди регионов страны по уровню развития государственно-частного партнерства. В период с 2013-го правительство столицы заключило 10 концессионных и одно ГЧП-соглашение по строительству за счет инвесторов важных для города объектов в сферах дорожного строительства, здравоохранения, образования, ЖКХ и гостиничного хозяйства.