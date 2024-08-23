Московским студентам показали «Город будущего» в «Зарядье»
В парке «Зарядье» проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Специалисты Комплекса градостроительной политики и строительства провели для студентов столичных вузов экскурсию по мультимедийной экспозиции «Город будущего».
Молодые люди увидели уже достроенные спортивные, образовательные объекты, медицинские кластеры, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные. Благодаря мультимедийной рампе с эффектом полета над картой Москвы участники могли узнать информацию о каждой остановке.
Студенты участвовали в интерактивной игре о градостроении будущего. Желающие могли попробовать с помощью ИИ «поселиться» в современной многоэтажке.
Площадь у концертного зала «Зарядье» стала выставочным пространством «Машины, создающие города», где гостям продемонстрировали строительную технику. Экскурсанты также ознакомились с арт-объектами со встроенными технологическими решениями, которые используют при строительстве в Москве.
Студенты поинтересовались у экскурсовода о самых востребованных профессиях в будущем в сфере строительства. Они также спрашивали о работе тоннелепроходческого щита, представленного на выставке «Машины, создающие города».
До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что на экспозиции «Город будущего» в «Зарядье» все желающие смогут посмотреть знаковые объекты, которые появятся в мегаполисе.