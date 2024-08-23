Московским студентам показали «Город будущего» в «Зарядье»

В парке «Зарядье» проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Специалисты Комплекса градостроительной политики и строительства провели для студентов столичных вузов экскурсию по мультимедийной экспозиции «Город будущего».

Молодые люди увидели уже достроенные спортивные, образовательные объекты, медицинские кластеры, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные. Благодаря мультимедийной рампе с эффектом полета над картой Москвы участники могли узнать информацию о каждой остановке.

Студенты участвовали в интерактивной игре о градостроении будущего. Желающие могли попробовать с помощью ИИ «поселиться» в современной многоэтажке.