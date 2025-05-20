Московских таксистов предложили штрафовать за незнание города

В Мосгордуму внесли проект закона о штрафах для водителей такси в столице, которые не прошли аттестацию на знание города. Документ опубликовали на сайте законодательного органа.

Судя по поправкам в административный кодекс, таксистам необходимо будет ориентироваться в расположении больниц, школ, главных достопримечательностей и вокзалов, а также знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Проверять эти навыки будут на аттестации. Водителям, которые ее не прошли, может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее Московская областная дума также ввела штрафы за отсутствие аттестации у таксистов, работающих в Подмосковье. В период с 1 марта в цифровой системе КИС «АРТ» зарегистрировались порядка 400 тысяч водителей, из них больше 40% уже прошли тестирование.