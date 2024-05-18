Московские школьники на проектной сессии обсудили проблемы районов | 360°

Москва 18 мая 2024, 22:45 Московские школьники на проектной сессии обсудили проблемы районов РИА «Новости»

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Старшеклассники из московских районов Выхино-Жулебино, Некрасовка, Вешняки и Косино-Ухтомский в рамках проектной сессии на территории «Школы в Некрасовке» обсудили актуальные городские проблемы и пути их решения. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

«Предложений и инициатив очень много. Например, одна группа планирует силами своей команды очистить участок возле московского водоема и постепенно работать с причинами загрязнения», — рассказала директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева.

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Организатор сессии добавила, что также есть инициативная группа, которая планирует вести работу с электросамокатчиками. Школьники попытаются мотивировать водителей СИМ соблюдать правила, правильно парковаться и не превышать скоростной режим.

Участники сессии актуализируют и доработают свои проекты, после чего лучшие из них запустят в районах.