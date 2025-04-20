Московские промышленники объединятся в День донора ради доброго дела
Национальный день донора в России отмечают 20 апреля. В этот день московские предприятия проявляют активную социальную позицию и становятся участниками этого важного социального движения. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Исторически сложившиеся традиции донорского движения на столичных предприятиях продолжают развиваться: каждый участник благородной инициативы вносит весомый вклад в спасение человеческих жизней. Даже в эпоху передовых медицинских технологий донорская кровь не имеет полноценной альтернативы, поэтому регулярные донорские акции на предприятиях сохраняют особую значимость», — отметил Гарбузов.
Сотрудники московских фабрик и заводов сдают кровь в специализированных медицинских центрах, а также прямо на производственных площадках.
Активными участниками всероссийской гуманитарной акции по сдаче крови являются сотрудники АО «ГКНПЦ имени Хруничева», который входит в госкорпорацию «Роскосмос», 20 работников предприятия — почетные доноры России. Центр Хруничева на протяжении шести лет проводит День донора для всех желающих четырежды в год. За это время более 2,1 тысячи человек сдали более 984 литров крови.
Дни донора в компании по производству систем управления для ракетно-космической техники АО «НПЦАП имени академика Пилюгина» проходят вот уже 30 лет, за это время в акции приняли участие более 10 тысяч человек. На московском предприятии «Щербинский лифтостроительный завод» подобные мероприятия проходят четыре раза в год.