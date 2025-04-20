Московские промышленники объединятся в День донора ради доброго дела

Национальный день донора в России отмечают 20 апреля. В этот день московские предприятия проявляют активную социальную позицию и становятся участниками этого важного социального движения. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Исторически сложившиеся традиции донорского движения на столичных предприятиях продолжают развиваться: каждый участник благородной инициативы вносит весомый вклад в спасение человеческих жизней. Даже в эпоху передовых медицинских технологий донорская кровь не имеет полноценной альтернативы, поэтому регулярные донорские акции на предприятиях сохраняют особую значимость», — отметил Гарбузов.

Сотрудники московских фабрик и заводов сдают кровь в специализированных медицинских центрах, а также прямо на производственных площадках.