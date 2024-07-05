Московские производства нарастили выпуск почти на 20% за начало 2024 года
В Москве активно растет обрабатывающая промышленность. Только за первые пять месяцев этого года такие предприятия нарастили выпуск товаров почти на 20%. В этом им помогают системные меры поддержки столичного правительства, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В Москве работает больше 4,2 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 725 тысяч человек. Это профессионалы из разных областей, в том числе, инженеры, наладчики, проектировщики, операторы станков с ЧПУ и многие другие. По словам Ликсутова, за первые пять месяцев 2024 года обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 19,1%. Их продукция востребована не только в столице, но и за рубежом.
«Например, продукция металлообработки составляет 18% от общего объема поставок и пользуется высоким спросом на рынках СНГ, Турции, Китая, Египта и ОАЭ. Страны СНГ закупают фармацевтические товары, бытовую химию и косметику московского производства. Продукты питания и напитки от московских компаний поставляются в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Армению и Азербайджан», — сообщил чиновник.
Среди ведущих отраслей московской промышленности: бумажная, фармацевтическая, пищевая, мебельная, ювелирная и другие. Кроме того, значительную роль играют высокотехнологичные предприятия: производство компьютеров и оптики, машин и сложного оборудования.
Столичные власти помогают развиваться промпредприятиям. В том числе, с помощью мер поддержки от города и антикризисных инструментов. Компании могут получить экспортную поддержку, земельный участок без торгов по льготной ставке, целевые займы, льготные кредиты и другие преференции.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов объяснил, что столичные предприятия могут комбинировать сразу несколько антикризисных инструментов.
«Этим воспользовался, в частности, производитель отечественных банкоматов, который разместился в индустриальном парке „Руднево“. При этом компания получила статус резидента особой экономической зоны, что дает значительные налоговые льготы — нулевой имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль вместо 20% составляет всего два», — рассказал Гарбузов.