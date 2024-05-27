Московские производители представили новые виды лазерных станков

Столичные предприятия представили новые станки в области лазерной обработки, которые можно использовать в транспортной и даже металлообрабатывающей сферах. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в столице на металлообработке специализируются свыше 140 разных заводов.

С начала этого года производители представили новые лазерные станки и системы, актуальные для различных отраслей промышленности.

Недавно предприятие «Витулус СМЕ», производящее лазерное оборудование, выпустило новые станки для лазерной очистки поверхностей от разных загрязнений. Современные устройства потребляют минимальное количество энергии, при этом экологические вредные выбросы во время работы отсутствуют, указал он.

Генеральный директор компании Екатерина Слижевская пояснила, что новые станки могут удалять следы нефтепродуктов, краски, ржавчины и другие виды загрязнений с большинства типов поверхностей. По ее словам, устройства работают в любых условиях, даже на высоте или там, где трудно применить механическую очистку.

«Для запуска в работу требуются лишь защитные очки и розетка 220 Вольт», — подчеркнула Слижевская.

Она добавила, что оборудование компании используют не только крупные производства, но и небольшие организации, оказывающие услуги населению.