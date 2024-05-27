Московские производители представили новые виды лазерных станков
Столичные предприятия представили новые станки в области лазерной обработки, которые можно использовать в транспортной и даже металлообрабатывающей сферах. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что в столице на металлообработке специализируются свыше 140 разных заводов.
С начала этого года производители представили новые лазерные станки и системы, актуальные для различных отраслей промышленности.
Владислав Овчинский
Недавно предприятие «Витулус СМЕ», производящее лазерное оборудование, выпустило новые станки для лазерной очистки поверхностей от разных загрязнений. Современные устройства потребляют минимальное количество энергии, при этом экологические вредные выбросы во время работы отсутствуют, указал он.
Генеральный директор компании Екатерина Слижевская пояснила, что новые станки могут удалять следы нефтепродуктов, краски, ржавчины и другие виды загрязнений с большинства типов поверхностей. По ее словам, устройства работают в любых условиях, даже на высоте или там, где трудно применить механическую очистку.
«Для запуска в работу требуются лишь защитные очки и розетка 220 Вольт», — подчеркнула Слижевская.
Она добавила, что оборудование компании используют не только крупные производства, но и небольшие организации, оказывающие услуги населению.
Еще одну новинку представила компания Pokkels. Специалисты выпустили роботизированную ячейку лазерной сварки на основе промышленного робота. Предприятие создает не только автоматизированные решения по требованию заказчика, но и занимается серийным оборудованием.
Роботизизация лазерных технологий делает операции более точными, благодаря чему можно улучшить качество сварного шва. А промышленные роботы могут работать круглосуточно, что повышает эффективность процесса производства.
Столичная компания «Новые Лазерные Технологии» создала серию станков, восстанавливающих профиль колесных пар трамваев. Новые аппараты уже передали в четыре российских региона.
Исполнительный директор компании Кирилл Румянцев отметил, что эти станки создали специально для трамваев. Они подходят как для новых, так и для старых типов подвижного состава. Новые станки уже применяют в Туле, Санкт-Петербурге, Череповце и Верхней Пышме.
В каждый город мы поставили по одной единице техники.
Кирилл Румянцев
Всего в Москве работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на базе которых работают 725 тысяч человек. Каждый год в столице запускаются 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.