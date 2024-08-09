Московские производители медицинских товаров нарастили выпуск продукции
Московские производители медицинских изделий продолжают наращивать выпуск продукции и выходить на новые рынки. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, предприятий в этой сфере в Москве работает более 300.
«Город в свою очередь предлагает им различные меры поддержки. Одна из них — офсетные контракты, они помогают в долгосрочной перспективе обеспечивать городские медорганизации необходимыми товарами», — заявил Гарбузов.
Столичная компания «НанОптика», выпускающая интраокулярные линзы для восстановления зрения, за первое полугодие отгрузила вполовину больше продукции, чем за тот же период прошлого года.
«Мы выпускаем линзы из гидрофобного и гидрофильного акрила, которые уже импортозамещают иностранные аналоги. Они изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании и соответствуют всем современным медицинским требованиям», — сообщил гендиректор компании Денис Ключников.
Другая компания «Анком-Мед» за первый квартал 2024 года нарастила выпуск медицинских перчаток с увлажняюще-регенерирующим внутренним покрытием на 61%. Их поставляют в столичные и подмосковные больницы. Правительство Москвы помогло компании привлечь льготный кредит, а Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал часть затрат. Благодаря этому у предприятия появилась новая производственная площадка на 1,5 тысячи квадратных метров.
Компания «Айкрафт» произвела за март рекордные 50 тысяч изделий, увеличив производство очков на 13,6%.
Москва — город с развитым производством. В столице работают более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.