Московские производители медицинских товаров нарастили выпуск продукции

Московские производители медицинских изделий продолжают наращивать выпуск продукции и выходить на новые рынки. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, предприятий в этой сфере в Москве работает более 300.

«Город в свою очередь предлагает им различные меры поддержки. Одна из них — офсетные контракты, они помогают в долгосрочной перспективе обеспечивать городские медорганизации необходимыми товарами», — заявил Гарбузов.

Столичная компания «НанОптика», выпускающая интраокулярные линзы для восстановления зрения, за первое полугодие отгрузила вполовину больше продукции, чем за тот же период прошлого года.

«Мы выпускаем линзы из гидрофобного и гидрофильного акрила, которые уже импортозамещают иностранные аналоги. Они изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании и соответствуют всем современным медицинским требованиям», — сообщил гендиректор компании Денис Ключников.