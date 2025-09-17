Московские мотоклубы пригласили на жеребьевку для участия в мотофестивале

Москва повышает культуру безопасного вождения и соблюдения ПДД — ежегодно в столице отмечают начало и завершение мотосезона. Мотоклубы и байкеры принимают участие в многотысячном заезде по мегаполису.

В ближайшее время состоится жеребьевка перед 13-м Московским мотофестивалем, который пройдет 27 сентября. Участники определят, в каком порядке клубы и сообщества выйдут на трассу масштабного заезда по столице.

Для участия в жеребьевке необходимо заполнить анкету по ссылке, подать заявку можно до конца дня 19 сентября. Мотоклуб или сообщество должны иметь собственный сайт и обладать официальной символикой — нашивками, эмблемами с названием и логотипом.

«Наши мотофестивали стали доброй столичной традицией и неизменно напоминают мотолюбителям о важности вежливого поведения на дорогах. Продолжаем повышать культуру безопасного вождения, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.