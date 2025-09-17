Московские мотоклубы пригласили на жеребьевку для участия в мотофестивале
Москва повышает культуру безопасного вождения и соблюдения ПДД — ежегодно в столице отмечают начало и завершение мотосезона. Мотоклубы и байкеры принимают участие в многотысячном заезде по мегаполису.
В ближайшее время состоится жеребьевка перед 13-м Московским мотофестивалем, который пройдет 27 сентября. Участники определят, в каком порядке клубы и сообщества выйдут на трассу масштабного заезда по столице.
Для участия в жеребьевке необходимо заполнить анкету по ссылке, подать заявку можно до конца дня 19 сентября. Мотоклуб или сообщество должны иметь собственный сайт и обладать официальной символикой — нашивками, эмблемами с названием и логотипом.
«Наши мотофестивали стали доброй столичной традицией и неизменно напоминают мотолюбителям о важности вежливого поведения на дорогах. Продолжаем повышать культуру безопасного вождения, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Московский мотофестиваль в честь закрытия сезона состоится 27 сентября на Воробьевых горах. Подробную программу мероприятий и трассу заезда со стартом и финишем опубликуют в ближайшее время.
Начало мотосезона в этом году отметили 26 апреля. Фестиваль посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу, впервые в истории в мероприятии участвовала ретротехника из музея «Моторы войны». Для гостей подготовили программу с концертом, шоу и мастер-классами.
Работники Центрального Музея Вооруженных сил России, где хранится оригинал водруженного на здании рейхстага Знамени Победы, подготовили его копию к весеннему мотофестивалю. Знамя закрепили на мотоцикле участника заезда по Садовому кольцу. В тот день в колонне проехали свыше 10 тысяч байкеров.