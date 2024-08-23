Московские машиностроительные предприятия на треть увеличили выпуск продукции

За первые шесть месяцев этого года столичные производители машин и оборудования нарастили выпуск продукции на 33,6% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичным промышленникам предоставляются меры поддержки, которые в условиях внешний ограничений помогают не только сохранить существующие показатели, но и значительно улучшить их», — отметил он.

Ликсутов уточнил, что в столице 260 производств, создающих оборудование для страны и на экспорт. За первое полугодие 2024-го компании отгрузили на 46% больше продукции. В частности, объем выпуска воздушных и вакуумных насосов вырос на 8,3%, частей насосов и компрессоров — более чем в 2,2 раза.