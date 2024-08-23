Московские машиностроительные предприятия на треть увеличили выпуск продукции

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За первые шесть месяцев этого года столичные производители машин и оборудования нарастили выпуск продукции на 33,6% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичным промышленникам предоставляются меры поддержки, которые в условиях внешний ограничений помогают не только сохранить существующие показатели, но и значительно улучшить их», — отметил он.

Ликсутов уточнил, что в столице 260 производств, создающих оборудование для страны и на экспорт. За первое полугодие 2024-го компании отгрузили на 46% больше продукции. В частности, объем выпуска воздушных и вакуумных насосов вырос на 8,3%, частей насосов и компрессоров — более чем в 2,2 раза.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он отметил, что промышленные, лабораторные и электрические печи и камеры стали выпускать больше на 20%. Более чем вдвое увеличилось производство мостовых электрических кранов, лифтов — примерно на 3%, конвейеров — на 17,3%.

Предприятия также нарастили выпуск теплообменников и машин для сжижения воздуха и прочих газов почти на 90%, оборудования и установок для фильтрирования или очистки газов — более чем в 1,3 раза. Производство металлообрабатывающих станков увеличилось приблизительно на 30%.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов добавил, что столичная станкостроительная отрасль включает более 50 предприятий, которым власти активно предоставляют меры поддержки. Благодаря этому компании создают и модернизируют производства, закупают новое оборудование, получают налоговые льготы или экспортную поддержку.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Чаще всего предприятия выбирают в качестве господдержки льготные инвестиционные кредиты, земельные участки по льготной ставке один рубль в год, а также офсетные контракты с гарантированным спросом на продукцию.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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