Сегодня 11:07 Московские компании производят продукцию для путешествий и активного отдыха 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Правительство Москвы

Москва

Московские производители выпускают качественную продукцию для путешествий и активного отдыха. Разнообразный ассортимент включает сумки, чехлы на чемоданы, палатки, косметички, спальные мешки и многое другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Товары обладают высокой конкурентоспособностью на рынке и пользуются большим спросом среди жителей. Благодаря поддержке города компании расширяют ассортимент, модернизируют и наращивают производственные мощности. Например, за пять месяцев 2025 года предприятия выпустили более 7 тысяч дорожных пледов, а также более 15 тысяч спортивных костюмов», — отметил Гарбузов. Столичной марке Fancy Armor в 2025 году исполняется 13 лет, в России компания начала работать 10 лет назад. Сейчас предприятие является высокотехнологичным печатным и швейным производством полного цикла. В ассортименте компании одежда и аксессуары для путешествий, в том числе ортопедические подушки для сна в дороге.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Также компания производит чехлы для чемоданов, маски для сна, дорожные конверты для вещей и другие полезные в путешествии аксессуары. Генеральный директор компании Елена Ларина отметила, что при создании изделия имеет значение не только ткань и фурнитура, ни и удобство для пользователя «А будет ли человеку удобно в нашем дождевике, если он заблудится в лесу в туман? Или влюбится и будет гулять до рассвета под дождем? А если лететь всю ночь в путешествие своей мечты, сможет он выспаться на нашей подушке?» — поделилась Ларина.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Другая столичная компания «Баск» производит одежду и снаряжение для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий. В ассортименте — комбинезоны, куртки, брюки для защиты от холода и ветра, флис, термобелье. Также компания производит туристические тенты, спальные мешки, рюкзаки и многое другое.