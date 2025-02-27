Сегодня 09:23 Московские компании предложили гурманам новые десерты 0 0 0 Фото: Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Москва

Столичные предприятия снабжают качественными продуктами как российский, так и внешний рынок. Они предлагают потребителям широкий ассортимент товаров: от малины в шоколаде и премиального мороженого до овощных бульонов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Пищевая промышленность столицы сегодня представлена более 320 предприятиями с общим штатом около 65 тысяч человек. Комфортный инвестиционный климат позволяет развиваться как компаниям с большой историей, так и молодым игрокам», — рассказал он. Гарбузов подчеркнул, что при поддержке города они осваивают новые сегменты рынка, разрабатывают инновационные продукты и привлекают дополнительные инвестиции.

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По его словам, предприятие по производству ягод Frambini за пять месяцев нарастило выпуск продукции в 10 раз, наладило сотрудничество с крупными торговыми сетями и освоило рынки сбыта онлайн и офлайн. «В ассортименте компании — покрытые шоколадом малина, вишня и маракуйя», — подчеркнул основатель компании Александр Смирнов. Еще одно предприятие — «Слоуфуд» — выпускает натуральные овощные бульоны, не содержащие сахара, усилителей вкуса и ароматизаторов. Эту продукцию могут использовать вегетарианцы и постящиеся.

Фото: Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

«Компания модернизировала производство и уже выпустила более 3,5 тысячи упаковок товара всего за два месяца» — отметила сооснователь компании Оксана Подгайная. Кроме того, для запуска линейки бульонов ProBulion Cooking запустила новую производственную линию — розлива и упаковки. Оборот предприятия благодаря этому увеличился на 30% по сравнению с 2023 годом. Промышленный комплекс «БРПИ», выпускающий мороженое почти 30 лет, ежегодно выводит на рынок свыше 20 новых продуктов. Сегодня компания предлагает более 250 сортов десерта. В 2025 году предприятие представило премиальную линейку мороженого. Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в 2024 году инвестпортал столицы посетили более 4,7 миллиона раз.