Московские компании нарастили поставки спортивных товаров более чем втрое
С начала 2024 года московские промышленники более чем втрое нарастили поставки спортивной продукции своим заказчикам. В столице производят широкий ассортимент таких товаров — это обувь и одежда, снаряжение, качественная экипировка и различный инвентарь, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По поручению главы города Сергея Собянина в столице регулярно разрабатывают новые и совершенствуют уже существующие меры поддержки производителей. Преференции позволяют компаниям экономить деньги и инвестировать их в развитие производства. Это ведет к росту объемов выпуска продукции и расширению ассортимента.
«С января по октябрь 2024 года столичные заводы отгрузили спортивной продукции на сумму свыше шести миллиардов рублей, что более чем втрое превышает результаты аналогичного периода прошлого года», — подчеркнул Гарбузов.
Например, московский производитель одежды для туризма и снаряжения «БАСК» в коллаборации с отечественной компанией по выпуску гамаков разработали пуховый андерквилт — одеяло, которое крепится снаружи гамака, защищая от ветра и холода. У товара нет других российских аналогов.
Выпуску инновационных изделий способствует собственное производство и лабораторная база, рассказал сооснователь и генеральный директор компании Владимир Богданов. Компания регулярно наращивает темпы выпуска товаров. Ежегодно предприятие производит порядка 150 тысяч единиц одежды, снаряжения и аксессуаров для отдыха на природе и поездок. Свыше 45% продукции представляют собой изделия для зимнего спорта. В ассортименте компании есть утепленные модульные палатки для экспедиционных лагерей.
Производитель «Пеппер Бордс» выпускает в столице сноуборды, лонгборды и лыжи. Это прочное и легкое снаряжение усовершенствованных форм и геометрии. Товар производят из современных материалов. В 2024 году компания на 30% нарастила выпуск продукции и освоила технологию усиления конструкции лыж и сноубордов эластомерами.
Еще один московский производитель Hotwalker продемонстрировал увеличение объемов продаж в этом году. Компания выпускает гибкие нагревательные элементы для подогрева аксессуаров и одежды, в том числе для обувных стелек, жилетов и перчаток.
В Москве работает более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых задействованы свыше 750 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов, которые позволяют создать новые рабочие места.