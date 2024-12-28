Московские компании нарастили поставки спортивных товаров более чем втрое

С начала 2024 года московские промышленники более чем втрое нарастили поставки спортивной продукции своим заказчикам. В столице производят широкий ассортимент таких товаров — это обувь и одежда, снаряжение, качественная экипировка и различный инвентарь, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По поручению главы города Сергея Собянина в столице регулярно разрабатывают новые и совершенствуют уже существующие меры поддержки производителей. Преференции позволяют компаниям экономить деньги и инвестировать их в развитие производства. Это ведет к росту объемов выпуска продукции и расширению ассортимента.

«С января по октябрь 2024 года столичные заводы отгрузили спортивной продукции на сумму свыше шести миллиардов рублей, что более чем втрое превышает результаты аналогичного периода прошлого года», — подчеркнул Гарбузов.

Например, московский производитель одежды для туризма и снаряжения «БАСК» в коллаборации с отечественной компанией по выпуску гамаков разработали пуховый андерквилт — одеяло, которое крепится снаружи гамака, защищая от ветра и холода. У товара нет других российских аналогов.