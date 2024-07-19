«Московская техническая школа» запустила курсы по беспилотному транспорту

Две новые программы по беспилотному транспорту, созданные при поддержке МФТИ, стали доступны в «Московской технической школе» (МТШ). Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С этой целью запустили уже 22 курса по направлению «Беспилотный транспорт», и этот список продолжает расти. В частности, на новых курсах слушатели смогут узнать, как устроены пилотажно-навигационные системы беспилотников, а также о том, как дроны летают и как ими управлять.

«Однако, помимо изготовления самих аппаратов, важно подготовить квалифицированные кадры для их разработки, управления и обслуживания», — отметил министр.

Он напомнил, что в индустриальном парке «Руднево» ранее создали Федеральный центр беспилотных авиационных систем, объединяющий производителей дронов.

Замдиректора по образовательной деятельности Передовой инженерной школы Радиолокации, радионавигации и программной инженерии МФТИ Александр Воеводенко отметил, что особое внимание уделили тому, как обрабатывать материалы испытаний после полета и как оценивать работу пилотажно-навигационных систем.

Проект «Московская техническая школа» запустили в 2021 году для решения проблемы дефицита инженерных кадров на столичных предприятиях. С его помощью уже занятые в промышленности инженеры повышают квалификацию в работе с инновационными производственными технологиями.

Всего его слушателям доступно более 200 курсов, а также вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Обучение в МТШ прошли уже более 2,7 тысячи инженеров.