Московская компания оцифровала плакаты культовых советских фильмов для выставки в рамках ПМЭФ
Плакаты культовых советских и российских фильмов покажут на выставке «Национальные бренды БРИКС», которая приурочена к открытию XXVII Петербургского международного экономического форума. Легендарные афиши оцифровала московская компания. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Выставка «Национальные бренды БРИКС» пройдет с 6 по 8 июня в здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина на Васильевском острове. Ее партнером стала столичная компания «ЭЛАР». Предприятие оцифровало исторически важные плакаты и распечатала их для экспозиции.
Всего для выставки оцифровали 30 плакатов в высоком качестве, с точной передачей цвета и любых нюансов оригинала. Оригиналы при этом не пострадали — сканирование происходило в бесконтактном режиме, что обеспечило безопасность даже для самых ценных и ветхих материалов.
Компания обладает собственной фабрикой оцифровки, в ее распоряжении более чем 300 профессиональных сканеров, специализированные информационные системы, внесенные в реестр российского ПО, а также собственное производство профессиональной сканирующей техники. Это позволяет ей выполнять проекты по оцифровке, в том числе, для ведущих музеев, архивов и библиотек страны. В портфолио предприятия сотни подобных проектов.
Власти Москвы работают над повышением инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитием производства. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
Это политика дает плоды. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в Москве открываются 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.