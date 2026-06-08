Молодые музыканты из Москвы выступят на фестивале Кустурицы «Кустендорф Классик»

Фестиваль пройдет с 27 по 29 августа в сербской этнографической деревне Дрвенград, построенной Кустурицей для съемок своего фильма «Жизнь как чудо». Отборочную комиссию возглавлял народный артист России, пианист Юрий Розум. По результатам определились 12 музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет, которые поедут на конкурс. Они выступят в четырех номинациях: фортепиано, струнные, духовые инструменты и вокал.

«Наверное, это один из немногих конкурсов, где нет проигравших. Уже само участие в „Кустендорф Классик“ — серьезное достижение для молодого музыканта», — сказал он.

Столичные исполнители уже удостаивались наград фестиваля Кустурицы. С самого основания мероприятия в 2013 году его соорганизатором по программе социальных инвестиций «Родные города» выступала «Газпром нефть», а в отборе участвовали музыкальные школы района Капотня, где находится Московский НПЗ компании. Ежегодно при поддержке предприятия реализуются проекты культурного досуга горожан, включая мастер-классы для детей по игре на различных инструментах.

«Мы уверены, что в каждом регионе, в каждой музыкальной школе есть талантливые ребята. Наша задача — не просто поддержать их, а создать среду, где они поверят в себя, найдут единомышленников и увидят, что путь в профессию может начаться именно там, где они живут», — сказала директор программы «Родные города» Ярина Сугакова.