Мобильный интернет ускорили в музеях Московского Кремля

Московский Кремль остается одной из главных точек притяжения туристов в России — с начала года число его посетителей выросло на 44%, а израсходованный ими мобильный трафик — на 20%. После обновления МегаФоном телеком-оборудования на территории музеев увеличилась скорость мобильного интернета. Теперь ее средние показатели составляют 30 Мбит/с.

Собрание музеев Московского Кремля насчитывает более 160 тысяч памятников истории, культуры и искусства. На территории внутри кремлевских стен находятся домовая церковь Двенадцати апостолов, Успенский собор, Грановитая палата и другие архитектурные шедевры.

Для удобства посетителей инженеры оператора установили новое телеком-оборудование, которое поддерживает сразу несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Оно также охватывает прилегающие территории: северную часть Александровского сада, частично Манежную площадь и Моховую улицу. Пропускную способность сети удалось увеличить за счет технологии MIMO 2×2.

«Высокоскоростная мобильная связь дает туристам и местным жителям возможность глубоко погружаться в изучение истории, опираясь на дополнительные материалы в сети, а сотрудникам музеев — развивать новые интерактивные сервисы», — отметил директор компании по Москве и Московской области Виктор Югай.