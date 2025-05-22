Мобильный интернет ускорили в музее-усадьбе Кузьминки

Музей-усадьба Кузьминки — крупнейший и один из самых популярных исторических парков столицы. С начала года его посещаемость выросла на 26%, а мобильный трафик — на 11%. Поэтому для удобства абонентов в нем решили ускорить мобильный интернет.

Для этого инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, задействовав сразу несколько диапазонов во всех частотах: низкие лучше проникают в здания, а средние и высокие обеспечивают равномерное и стабильное покрытие в парке. Средняя скорость передачи данных превысила 30 Мбит/с.

Кроме того, на всей территории усадьбы теперь поддерживаются технологии VoLTE и MIMO 4×4, что позволяет сохранять качественное соединение даже в часы пиковой нагрузки и при одновременном использовании голосовой связи и мобильного интернета.

«Кузьминки — это не просто зеленая зона столицы, а место соединения истории, культуры и семейного досуга. Мы видим, как растет интерес москвичей и туристов к подобным маршрутам, и идем в ногу с этим трендом. Наши инженеры постарались сделать прогулки в этом историческом месте еще более комфортными, а мобильный интернет быстрым», — заявил директор оператора по Москве и Московской области Виктор Югай.