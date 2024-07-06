МНПЗ расширил инфраструктуру здравоохранения для сотрудников
Медицинскую инфраструктуру Московского НПЗ расширили дополнительными программами профилактики и скрининга здоровья. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«На Московском НПЗ создана полномасштабная система здравоохранения работников. Ее главная функция — качественная и доступная медицинская помощь работникам в шаговой доступности, снижение рисков заболеваний, поддержка здорового образа жизни», — заявил гендиректор завода Виталий Зубер.
По его словам, благодаря системному подходу — от профилактики до оздоровления — повышается профессиональное долголетие сотрудников.
На территории МНПЗ действует собственный медицинский центр, в котором работают врачи по 20 направлениям, включая узкопрофильных специалистов — например, кардиолога, эндокринолога, невролога.
Кабинеты оснастили современным оборудованием, в том числе рентгеном и аппаратами УЗИ. Доступны общеклинические исследования, восстановительное и реабилитационное лечение: массаж, физиотерапия, лечебная физкультура.
Тема здравоохранения стала одной из важных в повестке Петербургского международного экономического форума — 2024. На сессии «Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики» о решениях, действующих в «Газпром нефти», которой принадлежит МНПЗ, рассказал член правления компании Кирилл Кравченко. По его словам, компания уделяет большое внимание заботе о качестве жизни и здоровье персонала. Для этого создали полноценную экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия более 85 тысяч сотрудников — от медицины до спорта.