МНПЗ и Музей Москвы провели первую в 2024 году экскурсию по Капотне

Московский НПЗ и Музей Москвы провели первую в 2024 году экскурсию по Капотне. В новом сезоне участники программы посетят исторические и природные достопримечательности района.

Экскурсанты изучают архитектуру жилых кварталов, посещают парк на набережной Москвы-реки, где открыта уличная выставка, а также дворец культуры Капотни и заводской пруд, на котором живут белые лебеди. История соседства района и его главной промышленной достопримечательности — Московского НПЗ — насчитывает более 85 лет. Просветительский проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«Экскурсия по Капотне полностью меняет все устаревшие стереотипы. Сегодня это зеленый и тихий район, совсем не похожий по своей застройке и природе на другие», — заявил руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.