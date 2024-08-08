МНПЗ и Музей Москвы провели первую в 2024 году экскурсию по Капотне

Татьяна Мастерова
Фото: Татьяна Мастерова

Московский НПЗ и Музей Москвы провели первую в 2024 году экскурсию по Капотне. В новом сезоне участники программы посетят исторические и природные достопримечательности района.

Экскурсанты изучают архитектуру жилых кварталов, посещают парк на набережной Москвы-реки, где открыта уличная выставка, а также дворец культуры Капотни и заводской пруд, на котором живут белые лебеди. История соседства района и его главной промышленной достопримечательности — Московского НПЗ — насчитывает более 85 лет. Просветительский проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«Экскурсия по Капотне полностью меняет все устаревшие стереотипы. Сегодня это зеленый и тихий район, совсем не похожий по своей застройке и природе на другие», — заявил руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.

Татьяна Мастерова
Фото: Татьяна Мастерова
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Татьяна Мастерова
Фото: Татьяна Мастерова
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Капотня в 2019 году стала флагманским проектом программы благоустройства «Мой район». МНПЗ постоянно модернизирует производство и уже снизил воздействие на окружающую среду на 75%.

«Для москвича прогулка по Капотне может стать отличным путешествием выходного дня. В наших экскурсиях с удовольствием участвуют жители всех возрастов», — отметил пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев.

Совместная экскурсионная программа началась в 2021 году. За это время в ней приняли участие более 300 человек. В качестве гида выступает научный сотрудник Музея Москвы. График ближайших запланированных экскурсий можно узнать на официальном сайте музея.

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