Межведомственная комиссия высоко оценила производственную безопасность МНПЗ

Московский НПЗ провел регулярные учения по промышленной безопасности, как того требует постановление Правительства России. Межведомственная комиссия, в которую вошли представители МЧС, Ростехнадзора и Росприроднадзора, высоко оценила готовность предприятия оперативно справляться с нештатными ситуациями.

В ходе учений, согласно легенде, ликвидировали условный разлив нефти из резервуара. В мероприятии участвовали более 60 специалистов и 23 единицы техники.

Сотрудники МНПЗ продемонстрировали слаженную работу с оперативными службами, а также эффективно использовали специальную технику, включая пеноподъемники. Также была проверена работа автоматизированных систем противопожарной защиты.

По итогам учений Межведомственная комиссия подготовила заключение о высокой степени готовности к чрезвычайным ситуациям.

Заместитель генерального директора по производственной безопасности Московского НПЗ Артем Галяутдинов подчеркнул, что в обеспечении безопасности на заводе участвует каждый из 2500 сотрудников.

«Специализированные службы включают собственную пожарную часть, отряд газоспасателей, профильных технических специалистов. Для их подготовки применяются передовые программы обучения, позволяющие отрабатывать навыки действий в нештатных ситуациях, совершенствуется материально-техническая база предприятия, привлекаются новые кадры», — сказал он.

Начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора Межрегионального территориального управления Ростехнадзора Михаил Логвиненко отметил, что сотрудники предприятия, пожарная часть и оперативные службы работают «слаженно и эффективно».

«Московский НПЗ демонстрирует высокий уровень взаимодействия, что является важным фактором обеспечения безопасности», — заявил Логвиненко.

По его словам, предприятие готово к сотрудничеству и оперативно делится нужной информацией. Логвиненко добавил, что высоко ценит стремление обеспечить безопасность.