Масштабная ярмарка вакансий пройдет в ОЭЗ «Технополис Москва» 24 апреля

Ярмарка вакансий пройдет в Особой экономической зоне «Технополис Москва» 24 апреля. Более 30 высокотехнологичных предприятий представят более 900 вакансий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что сегодня предприятиям требуются специалисты с профессиональными знаниями и навыками, которые помогут отрасли развиваться благодаря внедрению передовых технологий.

«Сегодня высокотехнологичные предприятия ОЭЗ „Технополис Москва“ находят квалифицированные кадры в рамках проекта „ТехноРабота“. С начала 2025 года открыто 300 вакансий. Еще свыше 900 новых позиций предложат 30 ведущих производителей на карьерной ярмарке, которая пройдет на площадке „Печатники“ 24 апреля», — рассказал Гарбузов.