Масштабная ярмарка вакансий пройдет в ОЭЗ «Технополис Москва» 24 апреля

Ярмарка вакансий пройдет в Особой экономической зоне «Технополис Москва» 24 апреля. Более 30 высокотехнологичных предприятий представят более 900 вакансий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что сегодня предприятиям требуются специалисты с профессиональными знаниями и навыками, которые помогут отрасли развиваться благодаря внедрению передовых технологий.
«Сегодня высокотехнологичные предприятия ОЭЗ „Технополис Москва“ находят квалифицированные кадры в рамках проекта „ТехноРабота“. С начала 2025 года открыто 300 вакансий. Еще свыше 900 новых позиций предложат 30 ведущих производителей на карьерной ярмарке, которая пройдет на площадке „Печатники“ 24 апреля», — рассказал Гарбузов.
Соискатели на ярмарке смогут пообщаться с сотрудниками HR-департаментов компаний-резидентов ОЭЗ, задать волнующие вопросы и посмотреть имеющиеся вакансии. Для участников мероприятия подготовили мастер-классы, на которых специалисты раскроют секреты самопрезентации и расскажут о правилах ведения переговоров с потенциальным работодателем.
Для компаний-резидентов ОЭЗ большой интерес представляют инженеры и высококвалифицированные кадры. Приоритетными направлениями являются технологии связи, искусственный интеллект, микроэлектроника, фотоника, беспилотные авиасистемы и другие высокотехнологичные сферы.
Работодатели на ярмарке предлагают соискателям не только работу и зарплату, но и корпоративный образ жизни, который включает совместное провождение свободного времени, в том числе на природе.
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