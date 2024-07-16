Мария Багреева: на форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут об экономике столицы

Посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября, смогут узнать больше об экономике города, встретиться с известными экономистами, задать вопросы популярным блогерам и предпринимателям. Об этом сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Мы хотим напомнить, что экономика города создается усилиями тех, кто здесь живет, учится и работает. Для ее развития важен вклад каждого жителя нашего города, а ее достижения — это достижения каждого из нас», — заявила она.

По словам Багреевой, экономика Москвы формирует пятую часть экономики всей страны. Посетители узнают, как она развивается, и получат советы от экспертов по личным финансовым вопросам.

Главной площадкой проекта станет павильон «Экономика Москвы» в Лужниках. Его посетители смогут принять участие в интерактивных играх и экономических викторинах, послушать подкасты и лекции, а за активность получить памятные подарки.

Также для всех желающих на городских площадках пройдут открытые лекции по экономике, которые прочитают известные предприниматели, блогеры и эксперты. По выходным гиды будут проводить экскурсии, на которых расскажут об истории Москвы через призму ее экономического развития.

Для столичных предпринимателей пройдет бизнес-день производительности труда и наставничества, главным событием которого станет подведение итогов конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы — 2024».

Учащиеся ведущих вузов смогут пообщаться с экспертами на тематическом дне «Экономика Москвы для студентов».