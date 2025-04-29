Максим Гаман возглавил «Мосинжпроект»

Кадровые перестановки произошли в Департаменте городского имущества. Возглавлявший его Максим Гаман стал гендиректором акционерного общества «Мосинжпроект», отвечающего за реализацию ключевых градостроительных проектов столицы. Вместо него ДГИ будет руководить бывшая руководительница столичного управления ФАС Екатерина Соловьева.

«Сейчас перед предприятием стоят масштабные задачи, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры, поэтому команду возглавит сильнейший профессионал, имеющий огромный опыт в реализации масштабных строительных проектов, в том числе в рамках КРТ», — написал Собянин в Telegram-канале.

Трудовой договор с Гаманом подписали на пять лет.

Кроме того, Департамент развития новых территорий включили в состав Департамента гражданского строительства. Объединенную структуру возглавил Алексей Александров. Рафик Загрутдинов продолжит работу в строительной отрасли, за заслуги перед ней ему вручат знак «Почетный строитель».