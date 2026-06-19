Лучших автомобильных дилеров наградили в Москве

Итоги 10-й премии «Автодилер года — 2026» подвели в Москве. Ее главная цель — выявить лучших игроков и трендовые подходы к рынку.

В этом году за победу в девяти номинациях сражались 60 дилерских холдингов и автомобильных брендов со всей страны. Лучших определяли и по продаже новых авто, и по продаже машин с пробегом, и по клиентоориентированности.

«Наши награды дают клиенту уверенность в том, что мы надежные, что нам можно доверять», — заявил обладатель одной из премий Павел Куницин.