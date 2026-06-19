Лучших автомобильных дилеров наградили в Москве

пресс-служба Авито Авто
Фото: пресс-служба Авито Авто

Итоги 10-й премии «Автодилер года — 2026» подвели в Москве. Ее главная цель — выявить лучших игроков и трендовые подходы к рынку.

В этом году за победу в девяти номинациях сражались 60 дилерских холдингов и автомобильных брендов со всей страны. Лучших определяли и по продаже новых авто, и по продаже машин с пробегом, и по клиентоориентированности.

«Наши награды дают клиенту уверенность в том, что мы надежные, что нам можно доверять», — заявил обладатель одной из премий Павел Куницин.

пресс-служба Авито Авто
Фото: пресс-служба Авито Авто
1/2
пресс-служба Авито Авто
Фото: пресс-служба Авито Авто
2/2

За последние годы автомобильный рынок заметно изменился. Одним из ключевых драйверов его изменений стала цифровизация. Все чаще этапы сделки совершаются через интернет. По данным «Авито Авто», уже более 85% покупателей начинают поиск автомобиля именно в Сети.

«Важной задачей является создание инструментов, которые позволяют дилеру делать их процессы более эффективными — от выбора автомобиля до его покупки, продажи и последующей аналитики», — заявил директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито» Андрей Ковалев.

Сегодня лидеров авторынка определяют сразу несколько факторов: продажи, уровень сервиса, доверие клиентов. Но главное — готовность меняться вместе с рынком.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте