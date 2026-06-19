Лучших автомобильных дилеров наградили в Москве
Итоги 10-й премии «Автодилер года — 2026» подвели в Москве. Ее главная цель — выявить лучших игроков и трендовые подходы к рынку.
В этом году за победу в девяти номинациях сражались 60 дилерских холдингов и автомобильных брендов со всей страны. Лучших определяли и по продаже новых авто, и по продаже машин с пробегом, и по клиентоориентированности.
«Наши награды дают клиенту уверенность в том, что мы надежные, что нам можно доверять», — заявил обладатель одной из премий Павел Куницин.
За последние годы автомобильный рынок заметно изменился. Одним из ключевых драйверов его изменений стала цифровизация. Все чаще этапы сделки совершаются через интернет. По данным «Авито Авто», уже более 85% покупателей начинают поиск автомобиля именно в Сети.
«Важной задачей является создание инструментов, которые позволяют дилеру делать их процессы более эффективными — от выбора автомобиля до его покупки, продажи и последующей аналитики», — заявил директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито» Андрей Ковалев.
Сегодня лидеров авторынка определяют сразу несколько факторов: продажи, уровень сервиса, доверие клиентов. Но главное — готовность меняться вместе с рынком.